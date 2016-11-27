РФ развернет в Крыму новую систему контроля космического пространства

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Ее установят также на Алтае, на Дальнем Востоке и в Бурятии.

Россия будет в Крыму мониторить космос

Россия планирует развернуть в Крыму новую систему контроля космического пространства, заявил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) России по испытаниям Андрей Ивашина.

По его словам, такие системы планируется установить на Алтае, Дальнем Востоке и в Бурятии, передает ТАСС.

"В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения", - заявил Ивашина.

По его словам, введение в действие новой системы позволит военно-космическим силам "постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонностями и максимальной диапазоне высот".

Ранее Министерство обороны Российской Федерации пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - сообщается в завлении Минобороны РФ.