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РФ развернет в Крыму новую систему контроля космического пространства

27 ноября в 00:39

Ее установят также на Алтае, на Дальнем Востоке и в Бурятии. 

космос мониторинг
Россия будет в Крыму мониторить космос

Россия планирует развернуть в Крыму новую систему контроля космического пространства, заявил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) России по испытаниям Андрей Ивашина. 

По его словам, такие системы планируется установить на Алтае, Дальнем Востоке и в Бурятии, передает ТАСС

"В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения", - заявил Ивашина. 

По его словам, введение в действие новой системы позволит военно-космическим силам "постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонностями и максимальной диапазоне высот". 

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Ранее Министерство обороны Российской Федерации пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. 

"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - сообщается в завлении Минобороны РФ. 

По материалам: ТАСС
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Тэги контроль система космос Россия Бурятия Крым поколение военный высота войска испытания
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