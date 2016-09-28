РФ отконвоирует 25 военных из-за отказа воевать в Донбассе – разведка

Российские военные отказываются воевать в Донбассе Facebook/Gennadiy Dubovoy

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о значительном росте количества кадровых российских военных, которые "не желают быть соучастниками военных преступлений военно-политического руководства РФ и открыто отказываются продолжать участвовать в боевых действиях на временно оккупированных территориях востока Украины".

В частности, 26 сентября в Донецк прибыло подразделение Управления охраны и конвоирования Федеральной службы исполнения наказаний РФ с целью сопровождения около 25 российских военнослужащих, которые отказались воевать в Донбассе.

Отмечается, что данные военные находились на должностях командного состава и технических специалистов преимущественно в подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ, а также 4 (Алчевск) и 7 (Дебальцево) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ.

"Основная причина конвоирования "отказников" - исключение возможности вывоза на территорию России любых боевых документов (боевых приказов и распоряжений, топографических карт с боевой обстановкой) и других свидетельств (фотографий, показаний свидетелей, аудиозаписей), которые могут быть использованы в российских и международных судах в качестве доказательств фактического участия военнослужащего в необъявленной войне России против Украины (боевых действиях на временно оккупированной территории востока Украины) и получения преступных приказов вышестоящего командования ВС РФ", - добавили в управлении.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, на территории Украины находится от 4 до 6 тысяч российских военных.

Тем временем, согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.