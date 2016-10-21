РФ отказала в передаче Кольченко

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Минюст РФ назвал Кольченко, как и ранее Сенцова, гражданином России, в связи с чем передача его Украине невозможна.

Минюст РФ упорно считает крымчанина Кольченко гражданином РФ 112.ua

Министерство юстиции РФ отказало Украине в передаче политзаключенного Александра Кольченко, сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Учитывая положения части 1 статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-Ф3 "О гражданстве Российской Федерации", согласно которым российской гражданин, имеющий также иное гражданство, рассматривается РФ только как гражданин России (за исключением случаев, предусмотренных международным договором РФ или федеральным законом), отсутствие между РФ и Украиной международного договора, регулирующего вопросы двойного гражданства, а также в связи с тем, что Кольченко А. А.. является российским гражданином, передача Украине данного осуждённого в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года не возможна", - говорится в сообщении российского Минюста, которое обнародовал Петухов.

Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

На текущий момент Москва и Киев продолжают обсуждают возможность обмена Олега Сенцова.

Как известно, в течение последнего полугода уже удалось вызволить из России украинскую летчицу Надежду Савченко, а также политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.