РФ намеренно пытается затянуть Украину в процесс дискуссии по ситуации в Черном море – Зеркаль

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РФ пытается доказать, что без решения вопроса о принадлежности Крыма невозможно решать вопросы о нарушении прав в Черном море.

Украина зарезервировала за собой право расширять претензии Василий Артюшенко, ZN.UA

Российская сторона в процессе консультаций в связи с арбитражным разбирательством за нарушение ею Конвенции ООН по морскому праву пытается размыть процесс и увести из международно-правовой плоскости, об этом заявила в интервьюзамминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По словам замминистра, на досудебной стадии у украинской стороны не было необходимости проводить переговоры по сути претензий. Конвенция предусматривает обязанность сторон обсудить приемлемый механизм решения спора. Она подчеркнула, что украинская сторона это сделала. "11 августа в Минске прошли консультации, на которых мы заявили, что в данном случае не считаем переговоры эффективным механизмом и, соответственно, для надлежащего решения спора обратимся в арбитраж. Кроме того, мы предоставили российской стороне расширенную информацию о том, что происходит незаконно, какие статьи Конвенции нарушила Российская Федерация", - объяснила она.

По ее словам консультации между сторонами начались в августе, для них нужны были директивы, без которых невозможны переговоры. "Директивы были подписаны (Президентом Петром Порошенко - ред.) только в июне т.г. Поэтому лишь в августе мы провели консультации с представителями РФ", - говорит Зеркаль.

На вопрос о том, какую цель преследует участвующая в консультациях Москва, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции заявила: "Российская сторона намеренно пытается затянуть нас в процесс дискуссии по ситуации в Черном море. Они делают это для того, чтобы размыть процесс и увести нас из международно-правовой плоскости. Дело в том, что манипулирование и игнорирование правовых позиций — это обычная тактика Российской Федерации. Стратегия России заключается в ее намерении доказать, что без решения вопроса о принадлежности Крыма невозможно решать вопросы о нарушении прав в Черном море", - объяснила она.

В этой связи Зеркаль подчеркнула, что Украина уже неоднократно предлагала российской стороне в рамках Международного суда ООН рассмотреть вопросы легитимности присоединения Крыма к Российской Федерации. "Она почему-то отказывалась", - сказала она.

Зеркаль также вновь подчеркнула, что арбитраж – это не территориальный спор. Украина хочет, чтобы арбитраж подтвердил украинские права как прибрежного государства; чтобы арбитраж обязал РФ прекратить международно-противоправные действия в морских акваториях, нарушающие наши права, и дать Украине надлежащие гарантии того, что это больше не повторится; чтобы Россия компенсировала нашей стране все убытки, связанные с незаконной деятельностью.

По ее словам, Украина также зарезервировала за собой право расширять претензии в любой момент. Так, в иске Филиппин к Китаю, в котором Манила оспаривала китайские притязания на экономическое использование более 80% акватории Южно-Китайского моря, филиппинская сторона постоянно расширяла свои исковые требования. В итоге было подано порядка 15 исковых требований при изначальных семи-девяти.

"Кроме того, в любой момент мы можем попросить арбитраж применить временные меры или вынести временные решения. Они, например, могут быть связаны с требованием освободить Одесское и Безымянное газовые месторождения от российского присутствия и передать их Украине как государству, которому принадлежат эти месторождения и работающие там буровые установки", - сообщила Зеркаль.

Подробнее об иске Украины против РФ читайте в интервью Владимира Кравченко с Еленой Зеркаль в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".