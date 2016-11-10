Решение РФ об отправке "Бука" в Донбасс было, а России просто нравится врать – Bellingcat

Специалистам Bellingcat "сложно назвать имя человека, который отдал приказ", однако следственная группа имеет большой массив записей.

В Bellingcat высказали свои соображения по поводу ответственности за отправку "Бука" в Донбасс @oivshina

Ответственность за отправку военной техники в оккупированный боевиками Донбасс несет командование вооруженных сил РФ, заявил основатель международной группы расследований "" Элиот Хиггинс.

"За отправку военной техники в Украину несет ответственность командование российских вооруженных сил. Тяжело назвать имя человека, который отдал приказ. Но общая следственная группа располагает большим массивом записей", – отметил Хиггинс в интервью Deutsche Welle (отметим, что главнокомандующим российских вооруженных сил выступает президент РФ Владимир Путин, без которого не могло приниматься решение подобного уровня, – ред.).

По его словам, дальнейший анализ данных может пролить свет на то, кто делал запрос на пусковую установку "Бук", куда ее направили, и кто допустил ситуацию с уничтожением гражданского рейса.

В то же время, говоря о ситуации в Сирии, Хиггинс отметил, что российское военное ведомство постоянно отрицает факты бомбардировки военных объектов и подает неправдивую информацию о том, что бомбит в Сирии главным образом объекты террористов ИГ.

"Мы нашли все цели российских бомбардировок, и выяснили, что среди них лишь одна была на территории, подконтрольной "Исламскому государству. Так что, почти все – ложь", – заявил он.

По словам аналитика, РФ очень просто уличить во лжи.

"Россия хорошо развита в разведке, войне и обмане, но постоянная ложь не делает отличным лжецом. И в этом проблема России. Власть очень много врет. Есть такое соревнование: слово России против слова Запада. Если Россия перестанет врать, нам не о чем будет писать", – заключил он.

В сентябре руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс прокомментировала доклад российского "Алмаз-Антея" по поводу гибели рейса МН17, назвав текст корпорации "убогой болтовней".

"Большую часть своего доклада "Алмаз-Антей" посвятил разговорам о заголовках и стоковых фотографиях, опубликованных в СМИ Нидерландов и Украины. Мы к этому отношения не имеем. Говоря о фрагментах и типе ракет, мы основываемся лишь на докладе комиссии (возглавляемой советом оп безопасности Нидерландов — ред.)", - говорится в ответе международной организации.

Сообщалось, что Bellingcat назвал имена возможно причастных к трагедии MH17. Авторы исследования утверждают, что "Буком", из которого сбили самолет, скорее всего, управляли военнослужащие 2-го батальона 53-й зенитно-ракетной бригады армии РФ. Bellingcat отмечает, что в состав стандартного экипажа "Бука" входят два человека - оператор установки и водитель, а также двое офицеров - сержант и лейтенант. При этом решение о запуске ракеты принимает лейтенант. В свою очередь, Минобороны РФ ответило на отчет Bellingcat и исключило причастность российских военных к трагедии MH17.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.