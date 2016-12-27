Решение о блокаде ОРДЛО может принимать только президент – Турчинов

Те, кто самовольно создают в Донбассе блокпосты, работают на дестабилизацию ситуации, заявил секретарь СНБО.

Турчинов не одобрил заявления ветеранов АТО о блокаде ОРДЛО palinchak / Depositphotos

Решение о вводезахваченных боевиками территорий Востока Украины находится исключительно в компетенции верховного главнокомандующего – президента Украины Петра Порошенко, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет", - цитирует "Интерфакс-Украина" его комментарий для журналистов по поводу объявления активистов о блокаде ОРДЛО.

Турчинов подчеркнул, что военнослужащие должны исполнять решения командования.

"Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать будут только дестабилизировать ситуацию", – заключил он.

Накануне в СМИ появились сообщения, что ветераны АТО заявили о начале блокады ОРДЛО. Добровольцы обещают не пропускать на территорию оккупированных территорий Донбасса металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.