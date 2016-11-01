Решение о безвизе для Украины в повестку дня Европарламента могут включить после 7 ноября – МИД

Причина затягивания процесса также заключается и в отсутствии полного взаимопонимания между странами членами-ЕС и Брюсселем.

Если седьмого ноября найдут компромиссное решение, то после этого появится в повестке дня отметка о рассмотрении механизма приостановления безвизового режима siaivo / Depositphotos

Европейский парламент может включить вопрос о безвизовом режиме для Украины и ЕС в свою повестку дня после 7 ноября. Такая дата называется потому, что именно в этот день могут состояться переговоры между тремя европейскими институтами - Европарламентом, Советом Европы и Еврокомиссией, на которых согласуют механизм приостановления безвизового режима, сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Если седьмого ноября они найдут компромиссное решение, то после этого появится в повестке дня отметка о рассмотрении механизма приостановления безвизового режима. Мы в то же время настаиваем на том, чтобы наш вопрос был вынесен на заседание постоянных представителей, это уровень послов стран Европейского Союза, чтобы по нам было принято такое же решение, как по Грузии, после или перед их выборами", - сказала Зеркаль.

Она также назвала и другие причины затягивания с решением вопроса о безвизе для Украины, в том числе и борьба между отдельными странами Евросоюза и институциями ЕС.

"Есть определенная усталость в странах-членах Европейского Союза от диктата европейских институций. Они считают, что лучше решать локальные проблемы внутри страны, чем подчиняться общему подходу Брюсселя", - сказала Зеркаль. Она отметила, что в Европе наблюдается "отсутствие фактически доверия, между странами-членами ЕС и Брюсселем", в странах Евросоюза обеспокоены, что "фактически ЕС управляют бюрократы, как они говорят, которые находятся не на выборных должностях".

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом может быть включен в повестку дня Европейского Парламента.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.