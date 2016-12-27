Решение московского суда о "госперевороте" не несет юридических последствий для Украины - Минюст

В министерстве исключили международную юридическую силу данного решения.

Московский суд Украине не указ - Минюст aeaep.com.ua

Решение московского суда о признании событий февраля 2014 года государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины, заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова в эфире "5 канала".

"Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий, поэтому даже не на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику ", - заявила замминистра.

Она также отбросила перспективу продолжения процесса в международных судебных институтах, считая это внутренним вопросом Украины.

"Говорить о внутреннем вопросе Украины, а именно о Революции Достоинства и о предоставления ей оценки в каких-то международных судах на сегодняшний день для этого нет никаких оснований и нет никакой такой юрисдикции", - заявила чиновница.

Как сообщалось, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины Владимира Олейника о признании событий зимы 2014 года в Украине государственным переворотом.