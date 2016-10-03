"Репортеры без границ" призвали Россию немедленно освободить украинского журналиста Сущенко

"Задержание" журналиста сотрудниками ФСБ больше похоже на похищение, заявили в организации.

"Репортеры без границ" прокомментировали задержание Романа Сущенко в Москве Lenta.ru

Международная организация "Репортеры без границ" призывает Россию к немедленному и безусловному освобождению украинского журналиста, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже.

"Репортеры без границ" призывают к немедленному и безусловному освобождению украинского журналиста, и снятия всех обвинений, выдвинутых против него", – написала представитель организации Оксана Романюк в Facebook.

По ее словам, обвинения Сущенко в шпионаже, который работает журналистом уже более десяти лет, выглядят абсолютно надуманными, а само "задержание" больше похоже на похищение.

"Обвинения в "шпионаже" в адрес Романа Сущенко, который работает журналистом Укринформа с 2002 года, выглядят абсолютно надуманными, сам факт задержания был скрыт, и даже о решении суда арестовать журналиста на 2 месяца мы узнали только сегодня. Фактически, все это выглядит как похищение - никто не был уведомлен, ни родственники, ни знакомые, ни дипломатические структуры, ни коллеги. Все это можно расценивать как дерзкую попытку давления России на украинских журналистов. Российская сторона в очередной раз нарушила международные обязательства и права человека", – отметила она.

Романюк подчеркнула, что подобные эпизоды оправдывают низкое место РФ во Всемирном рейтинге свободы слова (148 место из 180), который составляется "Репортерами без границ".

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.