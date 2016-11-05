Ремонт дорог в Донецкой области обойдется в 2 миллиарда гривень – глава ОГА

Деньги в 2017 году будут привлекать из различных источников.
Он также сообщил о текущем ремонте дорог в регионе. "Проверил сегодня (4 ноября – ред), как идут работы по восстановлению и ремонту дорог общего пользования Донецкой области. Начали с дороги из Краматорска на Доброполье. На участке Андреевка - Новотроицкое ремонтируется всего 8 км", - написал он.
В сентябре Жебривский сообщал, что на казначейские счета Донецкой области поступили 2,8 млрд гривень бюджетных средств, которые предназначены на восстановление разрушенной в ходе войны инфраструктуры. На выделенные деньги планируется восстановить 4 моста.
Как сообщалось, 31 августа Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", посвященную ликвидации последствий российской агрессии в Донбассе.ZN.UA