Ремонт дорог в Донецкой области обойдется в 2 миллиарда гривень – глава ОГА

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Деньги в 2017 году будут привлекать из различных источников.

На ремонт дорог в Донбассе нужно 2 млрд гривень ck.ck.ua

На капитальный ремонт дорог Донецкой области в 2017 году необходимо около 2 миллиардов гривень, которые планируется привлечь из различных источников, сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский. "В этом году на реконструкцию дорог общего пользования Донецкой области из госбюджета выделено 86 млн грн. И то, эти средства поступили в область только в конце лета. И реальные работы мы смогли начать лишь в сентябре-октябре. На следующий год, чтобы привести дороги в области в надлежащее состояние планируем привлечь из различных источников финансирования около 2 млрд гривен", - сообщил Жебривский.

Он также сообщил о текущем ремонте дорог в регионе. "Проверил сегодня (4 ноября – ред), как идут работы по восстановлению и ремонту дорог общего пользования Донецкой области. Начали с дороги из Краматорска на Доброполье. На участке Андреевка - Новотроицкое ремонтируется всего 8 км", - написал он.

В сентябре Жебривский сообщал, что на казначейские счета Донецкой области поступили 2,8 млрд гривень бюджетных средств, которые предназначены на восстановление разрушенной в ходе войны инфраструктуры. На выделенные деньги планируется восстановить 4 моста.

Как сообщалось, 31 августа Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", посвященную ликвидации последствий российской агрессии в Донбассе.