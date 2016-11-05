Топ Новости
<
>

Ремонт дорог в Донецкой области обойдется в 2 миллиарда гривень – глава ОГА

5 ноября в 06:09

Деньги в 2017 году будут привлекать из различных источников.

Дороги
На ремонт дорог в Донбассе нужно 2 млрд гривень
ck.ck.ua
На капитальный ремонт дорог Донецкой области в 2017 году необходимо около 2 миллиардов гривень, которые планируется привлечь из различных источников, сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский. "В этом году на реконструкцию дорог общего пользования Донецкой области из госбюджета выделено 86 млн грн. И то, эти средства поступили в область только в конце лета. И реальные работы мы смогли начать лишь в сентябре-октябре. На следующий год, чтобы привести дороги в области в надлежащее состояние планируем привлечь из различных источников финансирования около 2 млрд гривен", - сообщил Жебривский. 

Он  также сообщил о текущем ремонте дорог в регионе.  "Проверил сегодня (4 ноября – ред), как идут работы по восстановлению и ремонту дорог общего пользования Донецкой области. Начали с дороги из Краматорска на Доброполье. На участке Андреевка - Новотроицкое ремонтируется всего 8 км", - написал он.

Читайте также: Жебривский назвал два варианта освобождения Донбасса от оккупантов

В сентябре Жебривский сообщал, что на казначейские счета Донецкой области поступили 2,8 млрд гривень бюджетных средств, которые предназначены на восстановление разрушенной в ходе войны инфраструктуры. На выделенные деньги планируется восстановить 4 моста. 

Как сообщалось, 31 августа Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", посвященную ликвидации последствий российской агрессии в Донбассе.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости