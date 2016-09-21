Регистрация на ВНО-2017 стартует с февраля

У выпускников будет почти четыре месяца для того, чтобы записаться на тестирование.

Регистрация на ВНО-2017 пройдет с февраля по май ipc-feodosia.org

Регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) на 2017 год стартует с 6 февраля и будет проходить вплоть до 31 мая.

"Планируется, что регистрация должна произойти с 6 февраля до 31 мая 2017 года", - сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий на брифинге в среду, 21 сентября.

Регистрация выпускников школ будет проводится по месту обучения.

Само ВНО начнется 23 мая (значительно позже, тогда как в предыдущие годы старт был или в начале мая или в апреле). Завершение намечено на 15 июля, когда будут оглашать результаты дополнительной сессии тестирования.

ВНО, как и раньше, можно будет сдать по 12 предметам, перечень которых есть на сайте УЦОКО. Программы, по которым проводится внешнее независимое оценивание, не будут изменены, они останутся такими же, как и в 2016 году.

Ранее в комментарии ZN.UA директор УЦОКО сообщил, что школьные выпускные экзамены больше не будут проходить в школах - государственную итоговую аттестацию выпускники будут сдавать в форме ВНО на пунктах тестирования. Примечательно, что в грядущей госаттестации обязательного тестирования по иностранному языку не будет.

Подробнее обо всех изменениях, которые будут касаться ГИА и ВНО, читайте в свежем номере "Зеркала недели. Украина".