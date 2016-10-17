Разведка сообщила о тенденции к обострению на мариупольском направлении

Подразделения противника приведены в высшую степень боевой готовности.

Самой сложной ситуация остается на участке Марьинка-Красногоровка Госпогранслужба Украины

На мариупольском направлении обстановка сохраняет тенденцию к дальнейшему обострению, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 17 октября.

"С целью уточнения изменений в боевых порядках на переднем крае и в тактической глубине обороны сил АТО на мариупольском направлении противником активизировано ведение разведки. Зафиксировано деятельность шести тактических беспилотных летательных аппаратов (два уничтожены силами АТО) и выход разведывательных групп 9 ошмс мп 1 АК. На 17 октября запланирован выход еще двух групп", - сообщает разведка.

Как сообщал в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, наиболее сложной ситуация остается на мариупольском направлении, в частности, на участке Марьинка-Красногоровка. За полтора часа боевики выпустили по опорных пунктах сил АТО с жилых домов 225 боеприпасов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.