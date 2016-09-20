Разведка назвала имена боевиков, награжденных за обстрелы сил АТО и убийства мирных жителей

Командование ВС РФ наградило боевиков за войну в Донбассе.

Установлены имена боевиков, награжденных ВС РФ за войну в Донбассе Openspace.ru

Установлены имена "поощренных" минометчиков 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

ГУР приводит имена боевиков: Нестеров Денис Александрович (15.08.1994, Рязань), Стрелков Роман Валериевич (14.10.1984, Екатеринбург), Тишаков Павел Александрович (04.08.1972, Севастополь), Морозов Александр Васильевич (25.05.1996), Чернов Александр Николаевич (16.09.1993) Саблин Андрей Андреевич (23.04.1994), Нетликин Сергей Викторович (25.08.1990), Шубин Максим Сергеевич (07.06.1993), Вевровенко Александр Иванович (1962).

В сообщении добавляется, что они выполняют преступные приказы ГШ ВС РФ по осуществлению провокационных обстрелов сил АТО и виновны в многочисленных убийствах мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры Донбасса в районах Широкиного, Староигнатовки, Богдановки, Гнутового, Водяного, Павлополья, Новотроицкого.

О преступной деятельности минометных подразделении 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ пропагандистами Центра информационного противоборства (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ изготовлено постановочный документальный фильм с вымышленными данными по потерям сил АТО в живой силе и боевой технике.

Наибольший уровень недоверия к представленной информации отмечено среди вновь прибывших военнослужащих минометной батареи 2 мотострелкового батальона полка, которые 13 сентября лично принимали участие в эвакуации одиннадцати раненых и тел семи погибших "однополчан" и хорошо помнят ответ сил АТО на системные провокационные обстрелы из 82-мм и 120-мм минометов, а также 122-мм гаубиц артиллерии полка.

Ранее в разведке сообщили, что оккупанты готовят в ОРДЛО постановочные теракты для дискредитации ВСУ.