Разведение войск в Станице Луганской невыгодно боевикам ОРЛО - СЦКК

В этом случае они потеряют стратегически важную высоту - гору князя Игоря, считает руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

Разведение войск в ОРЛО невыгодно боевикам, считает генерал-майор Кременецкий

Генерал-майор ВСУ, руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня () Борис Кременецкий в интервью " Украинской правде " прокомментировал ситуацию с разведением сил и средств в Станице Луганской.

"Если мы посмотрим географию этого места, то позиции ОРЛО находятся на горе князя Игоря - это высота, с которой все можно контролировать. Поэтому в случае разведения им придется оставить эти позиции и пойти за гору", - сообщил Кременецкий.

Потеря такой важной высоты, по словам военного, грозит боевиками "ЛНР" потерей тактического преимущества на данном участке зоны АТО. По мнению Бориса Кременецкого, именно это и приводит к срывам разведения со стороны боевиков.

Военный рассказал также о разведении войск в Петровском, которое стало возможным лишь со второй попытки.

"Мы уже были готовы разводить войска. С той стороны было два российских генерала. Я был с этой стороны. Мы договорились, что за 10 минут до разведения выпускаем по белой ракете, а начало разведения - это зеленая. Пошла белая ракета с обеих сторон. И здесь мы заметили беспилотник темного цвета над нашими позициями", - рассказал Кременецкий.

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили о том, что это не их БПЛА.

"Действительно, беспилотник ОБСЕ белый, а это был темный. Внешне он напоминал российский. В течение 45 минут он пять раз пролетел над нашими позициями. Мы расценили его как враждебные действия. В итоге мы приняли решение приостановить разведение и сообщили об этом присутствующим представителям ОБСЕ", - подчеркнул Кременецкий.

Сразу же за прекращением разведения со стороны боевиков "ЛНР" последовали выстрелы из автоматического гранатомета и автоматные очереди примерно за 700-800 метров до патруля ОБСЕ.

"На следующий день мы ожидали, что в отчете ОБСЕ будет информация об этом обстреле. Но в отчете ОБСЕ была информация, что "слышали какие-то выстрелы из неизвестного направления" и "не установлено, на этом участке или нет. А мы точно знаем фамилии тех наблюдателей, которые там были. А как только выстрелы начались, они уехали, с ними были наши офицеры, это все слышали", - отметил генерал-майор.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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