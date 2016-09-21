Разведение сил в зоне АТО начнется после семи суток "полной тишины"

В ОБСЕ сообщили подробности достигнутых в Минске договоренностей о разведении сторон.
"Условием начала разведения сил и средств является верифицированное СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращение огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения", – говорится в документе, опубликованном ОБСЕ.
Вдоль линии разграничения предварительно предусмотрено создание двух участков не менее двух километров в ширину и в глубину.
Действие Рамочного решения распространяется также на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе дальнейших консультаций. Вместе с тем, процесс разведения сил не должен превышать 30 суток.
Разведение сил от линии разграничения, согласнодокументу, будет осуществлятся под контролем наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ синхронно и зеркально и должно завершиться в течение не более чем трех суток.
Если СММ ОБСЕ зафиксирует более чем двухчасовое нарушение режима тишины, процесс разведения может быть приостановлен, а подразделения – возвращены на ранее занимаемые позиции.
В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.ZN.UA