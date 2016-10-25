Растущую преступность не стоит списывать только на "закон Савченко" и войну – эксперт

В действующей системе очень сложно сделать нормальные правоохранительные органы. А преступники, естественно, все это видят и пользуются моментом.

Если раньше следователи добывали доказательства с помощью пыток, то сейчас они просто перестают их добывать Василий Артюшенко, ZN.UA

Причины растущей преступности и отсутствия безопасности в стране — вопрос глобальный и их не стоит списывать только на "" и войну, считает Николай Хавронюк, директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ.

Комментируя для ZN.UA подготовку изменений, которые ужесточат закон о Национальной полиции, эксперт отметил, что в Украине отсутствует реальная уголовно-правовая политика.

"Часть правоохранительных органов подчинены президенту, другая — правительству. Политики, политические партии, олигархи пытаются влиять на определенные органы. Все они подвержены коррупционным воздействиям. В такой системе вообще очень сложно сделать нормальные правоохранительные органы. А преступники, естественно, все это видят и пользуются моментом. Вот в этом, я думаю, основная причина", - считает он.

По его мнению, положительным фактом является создание патрульно-постовой службы. "Но совершенно нереформированными остаются органы расследования… Если раньше следователи добывали доказательства с помощью пыток, то сейчас они просто перестают их добывать. Если доказательства сами сыпятся им в руки, они их используют. Если нет, то криминалистически они их добывать не умеют. Эффективность оперативно-розыскных органов крайне низка. И мы не имеем индикаторов их эффективности вообще. Чем они занимаются, кого ищут, каких преступников — это все совершенно неизвестно", - подчеркнул Хавронюк.

"Реформирование прокуратуры опять-таки очень противоречиво. Мы до сих пор не получили независимого прокурора, который нес бы персональную ответственность за результаты расследования. Все время в его деятельность кто-то вмешивается сверху и с разных сторон, и мы не можем верить в то, что он самостоятелен. Здесь очень много проблем, о них можно говорить часами. А закон Савченко — это второстепенно, рассказы на публику. По этому закону некоторые выходят на свободу раньше. Но они все равно бы вышли. Закон был принят для того, чтобы привести в какое-то соответствие условия содержания в СИЗО, но этим никто не занимается. Там как был беспорядок, так и остается", - резюмировал эксперт.

Подробнее читайте в материале Аллы Котляр "МВД: презумпция правоты "реформаторов"?" на сайте ZN.UA.