Расследованием гибели пяти полицейских под Киевом займется Генпрокуратура

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Неудачной спецоперацией полиции и КОРДа, которая привела к гибели людей, будет заниматься другое ведомство.

В полиции изложили свою версию гибели сотрудников. Но расследовать будет прокуратура Андрей Товстыженко, ZN.UA

Расследованием гибели пяти полицейских в селе Княжичи Киевской области займется, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко

"Детально будет изучать, расследовать Генеральная прокуратура, поэтому все детали и все оценки будут у прокуратуры", - сказал он на брифинге для СМИ.

По его словам, на данный момент известно, что в селе Княжичи проводился специальная операция киевского уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию злоумышленников, которые подозревались в серии грабежей в Киеве и области.

"Во время этой спецоперации на месте происшествия прибыло подразделение полиции охраны после того, как в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация. Полицейские охраны прибыли на место и задержали двух человек, которые были оперативными работниками полиции. И в это время произошла перестрелка между ними. Вследствие этой перестрелки пятеро погибших", - сообщил он.

По его словам, в Нацполиция проведет собственное служебное расследование и все результаты предоставит прокуратуре. "Прокуратура будет проводить следствие, будет регистрировать уголовное производство", - рассказал Шевченко.

"Пока что это все, что я могу сказать о произошедшей сегодня рано, в темную пору суток, по сути, в четвертом часу утра", - сообщил он.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.