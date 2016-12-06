Расследование обстоятельств гибели полицейских в Княжичах займет примерно неделю – Троян

Подозрение в совершении преступления еще никому из участников спецоперации не объявляли.

Троян рассказал о перспективах расследования гибели полицейских в Княжичах МВД Украины

Расследование гибели полицейских в Княжичах Киевской области займет примерно неделю, после чего его результаты будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины.

"Думаю, что служебная проверка продлится в течение недели. Допросив и выслушав всех, мы сообщим ее результаты. Надо допросить много людей и, возможно, организовать очную ставку", - рассказал агентству "Укринформ" вр.и.о главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Он отметил, что окончательные выводы о трагедии будут также сделаны в ГПУ, поэтому на данный момент следствие не предъявляло никаких обвинений и подозрений вероятным виновникам трагедии.

"Без экспертиз ГПУ не можем выдвинуть обвинения", - сказал Троян.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД. После этого в Киеве задержали троих подозреваемых в организации ОПГ, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции.

Как сообщил вр. и. о. Нациполиции Вадим Троян, преступная группа, за которой велось наблюдение, состояла из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре.