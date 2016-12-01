Ракетные пуски возле Крыма: главное

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ Сайт Минобороны Украины

В Херсонской области рядом с Александровкой 1 декабря началась практическая часть контрольных летныхсредней дальности. Как сообщили в Минобороны Украины, зенитные войска отрабатывают практические задания с боевыми и имитированными пусками ракет по целям. В качестве целей используются беспилотники ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".

Комментируя первый день учений, президент Украины Петр Порошенко назвал главную причину их проведения. В то время, как стрельбы вызвали немалую обеспокоенность Кремля, который пригрозил Киеву ответным ракетным ударом.

"Единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения - это необходимость постоянно быть готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", - сказал Порошенко.

Без ответа

В день начала практической части учений министр обороны Степан Полторак заявил журналистам, что "от России можно ожидать чего угодно", а Украина не будет отвечать на возможный ракетный удар РФ по украинским ЗРК в ходе учений. "Нет. У нас нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму", – сказал министр обороны Украины Степан Полторак. Министр, при этом, уточнил, что Россия непредсказуема, и от нее можно ожидать любых действий.

Однако немногим ранее стало известно, что в рамках подготовки к их осуществлению командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в сторону ее уменьшения. "Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет осуществляется исключения с целью провокации", - заявили в пресс-центре командования Воздушных сил.

В тоже время Росавиация заявила о том, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются.

Российские угрозы

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом. Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.