Радио "Шансон" проверят из-за недостаточного количества украинских песен

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В эфире радиостанций доля украинских песен должно быть не меньше 25%. Пока выполняют не все.

Радио "Шансон" конкретно нарушает закон old.e-xecutive.ru

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки в телерадиокомпании "" ("Радио Шансон"), "НБМ-РАДИО" ("Ретро ФМ"), "Телевидение и радиовещание "Ютар" ("KISS FM") и "Радио "Новая волна" ("M FM").

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, мониторингом от 8 ноября зафиксировано, что в эфире "Радио Шансон" доля песен на украинском языке составляла 21%.

9 ноября в эфире "Ретро ФМ" в промежутке времени с 15.00 до 22.00 доля песен на украинском языке составляла 24% общего объема песен.

"KISS FM", согласно данным мониторинга от 9 ноября, транслировал 21% песен на украинском языке, доля этих произведений в промежутке времени с 07.00 до 14.00 составляла 24%, а в промежутке времени с 15.00 до 22.00 – 22%.

Харьковская радиостанция "M FM" 9 ноября транслировала лишь 3% украиноязычных песен в промежутке времени между 15.00 и 22.00. Кроме того, доля ведения передач на украинском языке составляла 21%.

Напомним, что 8 ноября вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 25% песен в течение первого года, не менее 30% - с 8 ноября 2017 года и не менее 35% - с 8 ноября 2018 года.

В течение первого года на украинском языке должно идти не менее 50% передач, второго – 55%, третьего – 60%.