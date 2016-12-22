Радио "Шансон" оштрафовали на 300 тысяч за песню о службе России

За трансляцию песни про военно-морской флот страны-агрессора радио "Шансон" заплатит почти 300 тыс. грн.

Радио "Шансон" лишили значительной суммы за песню про российский военный флот Кадр/YouTube

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 25% суммы лицензионного сбора (294 360 грн).

Во время мониторинга Нацсовета 2 ноября в эфире вещателя на частоте 101,9 МГц в Киеве в 19:22 была зафиксирована трансляция музыкального произведения Дениса Майданова "Тихий океан", в тексте которого есть такие строки: "Недели похода - такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот!".

"Это беспрецедентный факт, когда в украинском радиоэфире звучит песня, которая прославляет российский флот в то время, когда с этой страной фактически идет война", - высказался член Национального совета Сергей Костинский. Он также напомнил, что это уже второй подобный случай зафиксирован в эфире радио "Шансон". Ранее Нацсовет лишь вынес предупреждение.

В конце ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Законом установлено, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может накладывать штрафы на телеканалы без предупреждения.

В 2015 году в Украине был принят закон, который запрещает "распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора" независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года. При этом также были запрещены фильмы и сериалы, которые не содержат такой пропаганды, но произведенные начиная с 1 января 2014 года.