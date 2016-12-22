Рада установила дни памяти депортаций украинцев немцами, поляками и русскими в 1940-х

В 2017 году исполняется 75 лет операции "Висла" и "Запад" по выселению украинцев к Польше и Сибири.

В 2017 году вспомнят про украинцев, которых лишили родной земли we.org.ua

приняла постановление о памятных датах и юбилеях в 2017 году. Проект № 5519 поддержали 234 народных депутата.

Согласно постановлению, в 2017 году установлены следующие Дни памяти:

- 80 лет со дня начала "Большого террора" в Украине (05.08.1937);

- 75 лет со времени начала принудительного вывоза населения Украины в Германию (остарбайтеров) (январь 1942, день памяти – 18.01.2017);

- 70 лет со времени проведения польскими властями акции "Висла" – принудительных депортаций украинцев с украинских этнических земель Лемкивщины, Надсяння, Холмщины и Подляшья (28.04.-12.08.1947, день памяти – 28.04.2017);

- 70 лет со дня проведения советскими карательно-репрессивными органами операции "Запад" – массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь (21.10.1947).

Согласно постановлению, в 2017 году также планируется отметить ряд юбилеев: 100 лет со времени начала Украинской революции и создания Украинской Центральной Рады; 100 лет со времени формирования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала создания украинских вооруженных сил; 330 лет со дня избрания гетманом Украины Ивана Мазепы и т.п.

Подробнее об украинцах, которые пережили операцию "Висла", читайте в материале "Быть украинцами и заявлять об этом открыто..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".