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Рада ратифицировала соглашение о порядке трудоустройства украинцев в Израиле

16 ноября в 12:28

Соглашение с Израилем подписало правительство Украины. Оно предусматривает защиту трудовых прав мигрантов.

Израиль украина
Рада упорядочила трудовую миграцию украинцев в Израиль
tsn.ua
Верховная Рада ратифицировал Соглашение о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиль. Проект закона №0108 поддержали 242 народных депутата.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля было подписано без 7 июня 2016 года в Киеве. Документом предусмотрено "обеспечение правового и прозрачного отбора украинских граждан на работу в Израиль и защита их трудовых прав".

Как писало ZN.UA, Израиль занимает одно из первых мест по денежным переводам в Украину. За первое полугодие из Израиля поступило 77 млн долларов.

Подробнее о трудовой миграции из Украины читайте в материале Юлии Самаевой "ВИЗуАльная жесткость" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Израиль соглашение трудоустройство
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