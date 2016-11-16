Рада ратифицировала соглашение о порядке трудоустройства украинцев в Израиле

Соглашение с Израилем подписало правительство Украины. Оно предусматривает защиту трудовых прав мигрантов.

Рада упорядочила трудовую миграцию украинцев в Израиль tsn.ua

ратифицировал Соглашение о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиль. Проект закона № 0108 поддержали 242 народных депутата.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля было подписано без 7 июня 2016 года в Киеве. Документом предусмотрено "обеспечение правового и прозрачного отбора украинских граждан на работу в Израиль и защита их трудовых прав".

Как писало ZN.UA, Израиль занимает одно из первых мест по денежным переводам в Украину. За первое полугодие из Израиля поступило 77 млн долларов.

Подробнее о трудовой миграции из Украины читайте в материале Юлии Самаевой "ВИЗуАльная жесткость" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".