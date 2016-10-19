Рада продлила до августа 2017 года соглашение о Международной миссии по катастрофе МН17

Международные следователи еще один год будут изучать обстоятельства военного преступления российской армии в Донбассе.

Международным следователям дали еще один год собрать доказательства для суда над путинским режимом

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года действия Соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофынад оккупированной территорией Донецкой области.

Поданный президентом законопроект №0111 поддержали 247 народных депутатов.

Напомним, что Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.