Рада приняла в первом чтении закон о медиации

Законопроект должен урегулировать механизм медиации - разрешения споров с привлечением посредника.

Парламент намерен ввести дополнительный механизм решения споров Андрей Товстыженко, ZN.UA

приняла за основу проект закона "О медиации". Законопроект № 3665 поддержали 238 народных депутатов.

Согласно законопроекту, институт медиации дополняет (а не заменяет) действующие правовые институты, такие как мировое соглашение в гражданском и хозяйственном процессах, примирение в административном судопроизводстве и уголовном процессе.

Проект дает определение терминов "медиация" и "медиатор", определяет основные принципы медиации, правовые основы проведения процедуры медиации, условия получения статуса медиатора, особенности проведения процедуры медиации во время судебного или третейского разбирательства, механизмы контроля за качеством предоставления услуг медиации и принципы государственной политики в сфере медиации.

Подробнее о медиации и заключении мирового соглашения в юридической практике стран Европейского Союза читайте в материале "Нужны ли Украине мировые суды?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".