Рада предварительно одобрила запрет стерилизации недееспособных без их согласия

Законопроект направлен на защиту от произвола врачей-психиатров при применении принудительных мер медицинского характера.

Украина приблизилась к международным стандартам оказания психиатрической помощи заключенным Андрей Товстыженко, ZN.UA

Верховная Рада предварительно одобрила изменения в некоторые законы относительно предоставления психиатрической помощи. Законопроект № 4449 в первом чтении поддержали 254 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью создания реального механизма защиты прав недееспособных лиц и предупреждения произвола при их госпитализации в психиатрических учреждениях и приведения действующего законодательства к международным стандартам оказания психиатрической помощи заключенным.

Законопроектом предусматривается исключить дискриминационные нормы, разрешающие стерилизацию недееспособных лиц без их согласия. Предполагается обеспечить право недееспособных лиц и пациентов на доступ к правосудию и защиту от произвола врачей-психиатров при применении принудительных мер медицинского характера.

Также законом регулируется вопрос льготного пенсионного обеспечения работников психиатрических учреждений.

Напомним, что в июне Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона "О психиатрической помощи", согласно которому признаный недееспособным человек может быть госпитализирован в психиатрическое учреждение по просьбе или с согласия его опекуна.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Украины Ирина Пинчук сообщила, что каждый третий украинец на протяжении своей жизни страдал тем или другим образом психическими расстройствам. "На нашем попечении находится 2,5% населения Украины. Но это только те люди, которые обратились к нам за помощью. Тем временем, по данным эпидемиологического исследования, которое проводилось под руководством Ассоциации психиатров Украины, каждый третий на протяжении своей жизни нуждается в помощи врача психиатра", - сказала Пинчук.