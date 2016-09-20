Рада предварительно одобрила закон о кибербезопасности

Меры в области киберзащиты касаются не только государственных, но и частных структур.

Законопроект о кибербезопасности принят в первом чтении Василий Артюшенко, ZN.UA

приняла за основу проект закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Законопроект № 2126 в первом чтении поддержали 235 народных депутатов.

Законопроект вводит дефиниции базовых терминов в области кибербезопасности и определяет, основы обеспечения защиты граждан, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве.

Документом предлагается определить механизмы применения европейских и мировых практик и стандартов в части разработки и принятия отраслевых стандартов киберзащиты критически важных объектов инфраструктуры (большинство объектов - частной собственности) и внедрения системы аудита информационной безопасности таких объектов.

Проектом также предусматривается внести изменения в закон "Об основах национальной безопасности".

Как писала в своей статье для ZN.UA Наталья Колотий, перед Украиной стоит важная задача: срочно изменить концепцию информационной безопасности. Отставание в информационно-психологической войне от соседней страны-агрессора — одна из самых проблематичных брешей в обороне нашего государства.