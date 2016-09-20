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Рада предварительно одобрила закон о кибербезопасности

20 сентября в 13:45

Меры в области киберзащиты касаются не только государственных, но и частных структур.

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Законопроект о кибербезопасности принят в первом чтении
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Законопроект №2126 в первом чтении поддержали 235 народных депутатов.

Законопроект вводит дефиниции базовых терминов в области кибербезопасности и определяет, основы обеспечения защиты граждан, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве.

Документом предлагается определить механизмы применения европейских и мировых практик и стандартов в части разработки и принятия отраслевых стандартов киберзащиты критически важных объектов инфраструктуры (большинство объектов - частной собственности) и внедрения системы аудита информационной безопасности таких объектов.

Проектом также предусматривается внести изменения в закон "Об основах национальной безопасности".

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Как писала в своей статье для ZN.UA Наталья Колотий, перед Украиной стоит важная задача: срочно изменить концепцию информационной безопасности. Отставание в информационно-психологической войне от соседней страны-агрессора — одна из самых проблематичных брешей в обороне нашего государства.

По материалам: ZN.UA
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Тэги кибервойна информация
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