Рада отменила авторское право для использования произведений в карикатурах

Понятия "пародия", "попурри" и "карикатура" определены на основании правоприменительной практики ЕС.

В карикатурах и пародиях можно использовать любые произведения и символы, защищенные авторским правом Gazeta.ua

приняла изменения в закон "Об авторском праве и смежных правах" относительно использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах. Законопроект №3586 поддержали 227 народных депутатов.

Закон предусматривает:

- разрешение авторам права на использование в жанрах пародии, карикатуры и попурри произведений других авторов в предусмотренных законом пределах;

- закрепление легальных определений понятий "пародия", "попурри", "карикатура" на основании правоприменительной практики ЕС.

Закон принят с учетом поправок. В частности, внесены редакционные изменения в определения карикатуры и пародии; термин попурри определен в следующей редакции: "попурри - музыкальное или иное произведение, которое является творческим подбором и расположением отрывков из других правомерно обнародованных произведений, или которое имитирует творческий стиль других авторов или исполнителей или иных исторических эпох".

Подробнее о ситуации в Украине с авторскими правами читайте в материале Владимира Коноваленко "Интеллектуальная собственность: хаос вытесняет правопорядок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".