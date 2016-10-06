Рада отклонила законопроект о запрете гастролей российских империалистов в Украине

Законопроект предлагал разрешить гастроли только тех российских артистов, которые письменно осудили агрессию против Украины.

Депутаты отказались усложнять заработки российским артистам в Украине Василий Артюшенко, ZN.UA

отклонила законопроект, который регулирует основания и порядок ограничений на медийную продукцию государства-агрессора в украинском теле- и радиоэфирах, а также гастролей артистов, которые поддерживают оккупацию Украины. Проект № 4303 поддержали только 174 народных депутата.

Законопроектом предлагалось запретить гастроли, если российский артист я не предоставил организаторам письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором. Это же относится к артистам, которые участвуют в спектаклях и театральных постановках украинских театров.

Также предлагалось установить дополнительные условия для выдачи прокатных удостоверений на фильмы с участием артистов, которые не подписали заявления об осуждении оккупации территории Украины.

Кроме того, проектом предлагалось установить дополнительные условия ретрансляции на территории Украины программ телерадиоорганизаций, которые подпадают под юрисдикцию государства-агрессора.

Напомним, что в 2015 году в Украине был принят закон, который запрещает "распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора" независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года. При этом также были запрещены фильмы и сериалы, которые не содержат такой пропаганды, но произведенные начиная с 1 января 2014 года.