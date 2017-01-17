Рада одобрила автоматизированную систему оплаты в общественном транспорте

В Украине огромное количество людей, которые ездят в общественном транспорте бесплатно. Парламент создал условия для выдачи им электронных билетов.

Льготникам выдадут электронные билеты для проезда в общественном транспорте Василий Артюшенко, ZN.UA

внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины "относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Законопроект №4121 поддержали 265 народных депутатов.

Закон вводит автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставляет соответствующие полномочия органам местного самоуправления, установавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определяет возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.

Согласно закону, "правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления".

Как свидетельствуют результаты обследования на входе, проведенного в киевском метрополитене в 2013 году, в рабочие дни в среднем за сутки метрополитеном бесплатно воспользовалось 399,9 тыс. пассажиров, что составило 30,4% по отношению к пассажирам, которые оплачивают проезд.

На бесплатный проезд в киевском метро имели право представители 41 категории льготников. Больше всего среди льготников ветеранов труда Украины (т. е. пенсионеров) - 114 тыс. человек, пенсионеров города Киева - 86 тыс., детей дошкольного возраста - 49 тыс., милиционеров и других сотрудников правоохранительных органов - 28 тыс., инвалидов города Киева - 13 тыс., 11 тыс. чернобыльцев и т.д.