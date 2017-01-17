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Рада одобрила автоматизированную систему оплаты в общественном транспорте

17 января в 11:35

В Украине огромное количество людей, которые ездят в общественном транспорте бесплатно. Парламент создал условия для выдачи им электронных билетов.

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Льготникам выдадут электронные билеты для проезда в общественном транспорте
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины "относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Законопроект №4121 поддержали 265 народных депутатов.

Закон вводит автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставляет соответствующие полномочия органам местного самоуправления, установавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определяет возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.

Согласно закону, "правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления".

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Как свидетельствуют результаты обследования на входе, проведенного в киевском метрополитене в 2013 году, в рабочие дни в среднем за сутки метрополитеном бесплатно воспользовалось 399,9 тыс. пассажиров, что составило 30,4% по отношению к пассажирам, которые оплачивают проезд.

На бесплатный проезд в киевском метро имели право представители 41 категории льготников. Больше всего среди льготников ветеранов труда Украины (т. е. пенсионеров) - 114 тыс. человек, пенсионеров города Киева - 86 тыс., детей дошкольного возраста - 49 тыс., милиционеров и других сотрудников правоохранительных органов - 28 тыс., инвалидов города Киева - 13 тыс., 11 тыс. чернобыльцев и т.д.

По материалам: ZN.UA
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Тэги город транспорт авто
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