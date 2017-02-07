Рада не смогла принять проект обращения к мировому сообществу по поводу обострения в Донбассе

Оба голосования за постановление не набрали минимально необходимого количества голосов.

Оба голосования за постановление-обращение оказались провальными Верховная Рада

Украины со второй попытки не смогла включить в повестку дня и принять постановление-обращение к парламентам иностранных государств и международных организаций относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает " Украинская правда ".

Первый раз за постановление 6039 проголосовали лишь 203 народных избранника.

"Это жесткое заявление, которое дает оценку Верховной Рады Украины российской агрессии в Авдеевке и по всей линии фронта", - отметил Парубий, представляя постановление.

После того, как первое голосование за постановление провалилось, Парубий возмутился отсутствием народных депутатов в сессионном зале.

"А куда делись люди в рабочее время, когда парламент работает? Объясните, где они могут быть? Это вопрос ко всем депутатам в парламенте, потому что каждый из вас имеет механизмы и влияния, и подятия этого вопроса на комитетах и на фракциях. Все в зале несут ответственность за то, чтобы парламент работал", - подчеркнул он.

Во время второго голосования за постановление проголосовало 209 депутатов, однако этих голосов снова оказалось недостаточно.

Как сообщалось, 7 февраля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.

После этого народные депутаты голосовали за недельную повестку дня четыре раза, однако ни разу этот вопрос не набрал минимально необходимого количества голосов (226 голосов).