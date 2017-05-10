Рада может вести штрафы за использование георгиевской ленточки – Геращенко

Носителя знака будут штрафовать на 3-4 тысяч гривень.

За ленточку могут штрафовать syzrantoday.ru

Верховная Рада рассмотрит законопроект о штрафах за использование советской символики , которая ассоциируется с российской агрессией, заявил народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко в эфире Эспрессо.TV

"У нас нет ответственности за ношение георгиевской ленты. Я являюсь автором закона, который, надеюсь, будет рассмотрен в мае Верховной Радой о введении штрафа за использование георгиевской ленты. Хочешь носить символ российской агрессии против Украины - плати 3-4 тыс. гривень штрафа и каждый раз, когда выйдешь с ним, пополнять бюджет Украины ", - сказал Геращенко.

По его словам, уголовная ответственность предусмотрена только за ношение флагов с немецкой свастикой, или серпом и молотом, а красный флаг или полотнище красного цвета нельзя идентифицировать как советскую символику.

9 мая полиция в центре Киева задержала двоих человек, которые пытались развернуть баннер с изображением георгиевской ленты.

В Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. На востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.