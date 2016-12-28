Работникам прокуратуры повысят зарплату до 15 – 18 тысяч гривень в месяц

Луценко объяснил, что зарплату повышают, потому что прокуратура работает эффективно.

Прокурорам значительно повысят зарплату Андрей Товстыженко, ZN.UA

Зарплату работников прокуратуры в 2017 году планируется повысить с нынешних 8 – 11 тыс. гривень в месяц до 15 – 18 тысяч гривень в месяц в зависимости от так называемой выслуги лет.

Также прокурорским работникам повысят и ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Эта компенсация выплачивается как ежемесячная премия, сейчас она составляет 2,5 тысячи гривень в месяц, а будет – 4 тыс. гривень в месяц, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время рабочей поездки в Донецкую область, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Лценко отметил, что повышение зарплаты стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента и Верховной Рады, "которые увидели, что прокуратура дает результат и действует эффективно".

Напомним, что принятый Верховной Радой Украины госбюджет на 2017 год предусматривает повышение минимальной зарплаты в стране до 3,2 тыс. грн.