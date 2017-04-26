Рабочие в Керчи вышли на акцию против действий оккупантов и готовы перекрыть дорогу к переправе

На акции собрались около 100 человек.

Работники керченского завода вышли на акцию протеста schlenger86 / Depositphotos

В оккупированной Керчи вна акцию протеста вышли сотрудники бывшего завода имени Войкова, который ранее связывали с олигархом Ринатом Ахметовым.

Согласно заявлениям рабочих, уже несколько месяцев оккупанты не выплачивают зарплату и пытаются подвергнуть завод процедуре принудительного выкупа. На акции собрались около сотни человек, передают "Крым.Реалии".

"Если в течение 10 дней им не выплатят зарплату, они перекроют трассу на переправу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед акцией сотрудникам завода угрожали задержаниями, если они выйдут на несанкционированный митинг.

Ранее сообщалось, что в столице Франции в День сопротивления российской оккупации прошла акция протеста против российской агрессии на украинском полуострове