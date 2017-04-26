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Рабочие в Керчи вышли на акцию против действий оккупантов и готовы перекрыть дорогу к переправе

26 апреля в 13:51

На акции собрались около 100 человек.

Крым1 агрессия
Работники керченского завода вышли на акцию протеста
schlenger86 / Depositphotos
В оккупированной Керчи в незаконно аннексированном Россией украинском Крыму на акцию протеста вышли сотрудники бывшего завода имени Войкова, который ранее связывали с олигархом Ринатом Ахметовым.

Согласно заявлениям рабочих, уже несколько месяцев оккупанты не выплачивают зарплату и пытаются подвергнуть завод процедуре принудительного выкупа. На акции собрались около сотни человек, передают "Крым.Реалии".

"Если в течение 10 дней им не выплатят зарплату, они перекроют трассу на переправу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед акцией сотрудникам завода угрожали задержаниями, если они выйдут на несанкционированный митинг.

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Ранее сообщалось, что в столице Франции в День сопротивления российской оккупации прошла акция протеста против российской агрессии на украинском полуострове

 

 

По материалам: Крым.Реалии
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Тэги оккупация Россия Керчь завод сотрудники акции
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