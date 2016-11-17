Рабинович обвинил полицию в ограничении доступа его сторонникам к биотуалетам

Полиция ставит палки в колеса митингу партии Рабиновича-Мураева с требованием доллара по 8 грн.

Людей с флагами партии Рабиновича лишают элементарных удобств Вголос

Под зданием Национального банка Украины на ул. Институтской в Киеве собрались до одной тысячи человек.

Участники акции расположились по всему периметру улицы возле здания НБУ. В руках они держат флаги политической партии "За жизнь" и "Банковский бунт", требуя отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Перед ними выступил народный депутат Вадим Рабинович (фракция "Оппозиционный блок"), заявив, что полиция не позволяет протестующим пользоваться установленными неподалеку биотуалетами, а также не разрешила пронести на территорию митинга электрочайники, чтобы попить чаю.

Неподалеку от пересечения улиц Институтской и Ольгинской установлен металлический забор, но без металлоискателей. За порядком следят около сотни правоохранителей.

Напомним, что под стенами НБУ с 15 ноября проходит митинг партии "За жизнь" с требованием доллара по 8 грн. Кроме Рабиновича лидером партии "За жизнь" является его зять - бывший член фракции "Оппозиционный блок" Евгений Мураев.

По данным источников ZN.UA, правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.