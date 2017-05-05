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Пьяный российский военный в Донбассе наехал на гражданское авто – разведка

5 мая в 13:17

Водитель транспортного средства погиб на месте.

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Пьяные российские наемники в Донбассе давят людей
Максим Авдеев/meduza.io
Российские военнослужащие в Донбассе продолжают совершать преступления в отношении гражданского населения, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Во время передвижения российской военной техники для проведения "парада" во время "майских праздничных мероприятий" в оккупированных районах Донецкой и Луганской области, пьяный водитель из состава одного из полков 1-го АК ВС РФ совершил наезд на легковой автомобиль местного жителя.

Водитель машины скончался на месте происшествия. Вследствие давления российских оккупантов на местные "правоохранительные органы" террористов, погибший признан виновным в ДТП.

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Как сообщалось ранее, 28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко совершил наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта, вследствие чего одно гражданское лицо погибло. Руководством службы охраны администрации "ДНР" были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.

По материалам: ZN.UA
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Тэги водитель Россия авто наезд пьяный разведка Донбасс военный
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