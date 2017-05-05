Пьяный российский военный в Донбассе наехал на гражданское авто – разведка

Водитель транспортного средства погиб на месте.
Во время передвижения российской военной техники для проведения "парада" во время "майских праздничных мероприятий" в оккупированных районах Донецкой и Луганской области, пьяный водитель из состава одного из полков 1-го АК ВС РФ совершил наезд на легковой автомобиль местного жителя.
Водитель машины скончался на месте происшествия. Вследствие давления российских оккупантов на местные "правоохранительные органы" террористов, погибший признан виновным в ДТП.
Как сообщалось ранее, 28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко совершил наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта, вследствие чего одно гражданское лицо погибло. Руководством службы охраны администрации "ДНР" были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.ZN.UA