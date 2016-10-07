Топ Новости
<
>

Путин уволил "прокурора" Крыма Поклонскую

7 октября в 14:06

В конце сентября Поклонская написала заявление об увольнении.

Поклонская Наталья
Поклонская возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы

Президент РФ Владимир Путин указом № 530 от 06.10.2016 уволил "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

"Освободить от занимаемой должности Поклонскую Наталью Владимировну, прокуратура Республики Крым", - сказано в указе.

Читайте также: "Прокурор" Крыма Поклонская может возглавить комитет по безопасности Госдумы РФ – СМИ

Ранее сообщалось, что 26 сентября "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская написала заявление в Генеральную прокуратуру РФ об увольнении в связи с избранием в Государственную думу.

Поклонская стала депутатом Государственной думы по квоте оккупированного Крыма по спискам партии "Единая Россия". Она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев. В парламенте РФ Поклонская займется контролем за достоверностью сведений о доходах депутатов.

Напомним, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Поклонская Крым увольнение Путин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости