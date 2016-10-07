Путин уволил "прокурора" Крыма Поклонскую

В конце сентября Поклонская написала заявление об увольнении.
Президент РФ Владимир Путин указом № 530 от 06.10.2016 уволил "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.
"Освободить от занимаемой должности Поклонскую Наталью Владимировну, прокуратура Республики Крым", - сказано в указе.
Ранее сообщалось, что 26 сентября "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская написала заявление в Генеральную прокуратуру РФ об увольнении в связи с избранием в Государственную думу.
Поклонская стала депутатом Государственной думы по квоте оккупированного Крыма по спискам партии "Единая Россия". Она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев. В парламенте РФ Поклонская займется контролем за достоверностью сведений о доходах депутатов.
Напомним, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы.ZN.UA