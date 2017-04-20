Путин тихо отрывает Донбасс от Украины пока США болтают - Bloomberg

Россия постепенно устанавливает свой контроль над ОРДЛО по сценарию Приднестровья.

Пока США посылают нечеткие сигналы относительно войны в Украине, Путин укрепляет хватку на Донбассе. SPUTNIK / ALEXEI DRUZHININ

Владимир Путин пользуется смешанными сигналами издля того, чтобы по-тихому сжать российскую хватку на двух сепаратистских зонах на Востоке Украины, ставя тем самым крест на надеждах о выполнении Минских соглашений и ослаблении санкций в ближайшее время.

Об этом сегодня пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Кремль публично поддерживает договоренности, которые были достигнуты при посредничестве Германии и Франции в 2015 году. Но настоящая стратегия Путина в Украине - полностью отделить Донбасс через постепенную интеграцию с Россией. Об этом изданию сказали трое неназванных людей, близких к российским властным кругам в Москве. При этом, они отметили, что Путин не собирается анексировать или признавать самостоятельность захваченных территорий.

Россия действует постепенно, используя блокаду украинских активистов как политическое прикрытие для захвата ключевых экономических связей с ОРДЛО. На прошлой неделе компания РЖД сократила транспортировку угля и железной руды в регионы близ самопровозглашенных "республик" в Донбассе. Таким образом Россия пытается заменить поставки в Украину от металлургических заводов на захваченных территориях, на которых работает большинство местного населения.

"Был сделан шаг на встречу присоединению Донбасса, в этом нет никакого сомнения", - сказал депутат от "Единой России" Константин Затулин.

Слова Затулина относительно планов Кремля также подтвердил советник Путина Алексей Чеснаков, который, в частности, занимается вопросом украинской политики. В начале этого года Путин разозлил своего украинского коллегу Петра Порошенко, подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых "республик" в Донецке и Луганске, которые уже приняли российский рубль за официальную валюту. Кремль также рассматривает возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Если это произойдет, Киеву будет еще сложнее восстановить контроль над этими территориями.

Как сказал изданию заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, Москва разыгрывает так называемый "Приднестровский сценарий". Он напоминает о сепаратистском регионе в Молдове, в котором размещены российские войска, но при этом Москва не признала его жителей своими гражданами.

Действия Путна в Украине бросают вызов США и ЕС, которые публично поддерживают Минские соглашения и восстановления контроля Киева над Донбассом. Провал соглашения станет ударом по канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая потратила большую часть политического капитала, пытаясь положить конец самой худшей войне в Европе со времен конфликтов на Балканах в 90-х годах.

С другой стороны, администрация президента США Дональда Трампа посылает неоднозначные сигналы в вопросе российской агрессии против Украины. Неназванный российский дипломат сказал изданию, что новая команда в Вашингтоне "абсолютно не заинтересована" в этом конфликте. Трамп до сих пор не выразил четкую позицию относительно Украины, сосредоточившись на Сирии и КНДР. Тем временем, недавно Госсекретарь Рекс Тиллерсон усомнился, должны ли "американские налогоплательщики переживать из-за Украины". Однако при этом он настоял, чтобы санкции против России были сохранены до полного выполнения Минских соглашений.

После того, американская публицистка Энн Эплбаум писала, что у США есть причины беспокоиться Украиной, но бизнесмен Тиллерсон может их не понять. Ведь речь идет о ценностях и американском влиянии, которые не измеришь деньгами.

Президент Council on Foreign Relations Ричард Хаасс писал на страницах USA Today, что у США есть четыре причины беспокоиться войной в Украине. И первая из них заключается в том, что вторжение России в Украину нарушает основной принцип международных отношений: границы государств не должны изменяться путем применения военной силы. Это то, что Саддам Хуссейн попытался сделать в Кувейте в 1990-м году и это то, что Германия Адольфа Гитлера пыталась сделать во время Второй мировой войны. От выполнения нерушимости границ зависит, будет мир и порядок в мире.

Ранее, во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Соединенными штатами Америки и Россией не нормализуются до полного урегулирования конфликта на Востоке Украины.