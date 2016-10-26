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Путин сегодня приедет в оккупированный Крым

26 октября в 01:24

Президент РФ зачастил на полуостров.

Путин Крым
Путин зачастил в Крым
LB.ua
Президент России Владимир Путин в среду, 26 октября, приедет в оккупированный Крым.  Он примет участие в региональном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Форум действий. Крым", где выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы участников, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщалось, Путин зачастил на полуостров, который посещает раз в месяц. В прошлый раз он был в оккупированном Крыму 15 сентября, накануне выборов Госдуму. 

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Напомним,  Украина призвала мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, поскольку это является нарушением Москвой международного права.

Напомним, что перед этим Путин ездил в Крым  примерно два месяца назад - 18 августа. Это произошло после скандала с придуманной ФСБ историей об "украинских диверсантах". Тогда Путин проводил совещание Совета безопасности, а также летал на вертолете вокруг строительства Керченского моста.

По материалам: ZN.UA
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