Путин сегодня приедет в оккупированный Крым

Президент РФ зачастил на полуостров.
Как сообщалось, Путин зачастил на полуостров, который посещает раз в месяц. В прошлый раз он был в оккупированном Крыму 15 сентября, накануне выборов Госдуму.
Напомним, Украина призвала мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, поскольку это является нарушением Москвой международного права.
Напомним, что перед этим Путин ездил в Крым примерно два месяца назад - 18 августа. Это произошло после скандала с придуманной ФСБ историей об "украинских диверсантах". Тогда Путин проводил совещание Совета безопасности, а также летал на вертолете вокруг строительства Керченского моста.ZN.UA