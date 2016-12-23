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Путин пообещал начало подачи российского газа в Крым в ближайшие дни

23 декабря в 13:54

Ранее основную часть потребностей Крыма в топливе обеспечивала Украина.

Крым1 агрессия
В оккупированный Крым "придет" российский газ
schlenger86 / Depositphotos
Российская сторона завершила работы по присоединению ГТС аннексированного Крымского полуострова к магистральным газопроводам РФ, заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, официальная информация о начале подачи в Крым российского газа появится в ближайшие два-три дня.

"Черноморнефтегаз закончил работу по присоединению крымской ГТС к магистральным газопроводам РФ. Мы через 2-3 дня обьявим официально о начале подачи российского газа в Крым", – заявил он в ходе своей "большой" пресс-конференции 23 декабря.

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Российский лидер отметил, что на сегодня Крымский полуостров потребляет 1200-1300 мегаватт. Ранее большую часть газа в Крым поставляла Украина.

"Теперь внутреннее производство составляет 1100. так что мы приближаемся к нужному 1300. Но когда российский газ придет в Крым, то генерация будет составлять около 2000 мегаватт. Задел для развития экономики Крыма будет составлять около 800 мегават", – утверждает Путин.

В октябре сообщалось, что оккупационная власть Крыма готовит графики веерных отключений электроэнергии и ограничения потребления газа на полуострове в осенне-зимний период.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Россия ГТС
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