Провокатор Грэм Филлипс пытался сорвать освобождение Жемчугова и Супруна

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Пропагандист оскорблял лишившегося рук и зрения украинца, снимая его реацию на видео.

Филлипс безуспешно пытался спровоцировать украинцев на агрессию Ирина Геращенко/Facebook

В субботу, 17 сентября, во время обмена украинских граждани Юрия Супруна на четырех сторонников террористов ОРДЛО прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс совершил очередную провокацию.

На мосту в городе Счастье на Луганщине, где проходила процедура обмена, провокатор оскорблял Жемчугова, который из-за подрыва на растяжке лишился рук и зрения, и с улыбкой снимал реакцию украинцев на видео, передает ТСН.

Украинец, в свою очередь, пытался спокойно отвечать на претензии Филлипса, подчеркивая, что находится на своей земле, гле родился и вырос. Однако в карете скорой помощи Жемчугову стало плохо. Он признался, что провокатор заставил его разволноваться.

Напомним, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна освободили из плена в субботу, 17 сентября. Украинцев обменяли на четырех сторонников группировок "ДНР" и "ЛНР" в городе Счастье Луганской области. Вечером Жемчугова и Супруна доставили в Киев, где в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины их обследуют и проведут курс реабилитации.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.

О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.