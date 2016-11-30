Противовоздушные силы РФ в оккупированном Крыму перешли на усиленный режим работы – СМИ

Тем временем, в Кремле утверждают, что ничего не знают о письме Минобороны РФ с угрозой ответить силой на ракетные стрельбы ВСУ.

Российские силы ПВО в Крыму подготовились к проведению Украиной учебных ракетных стрельб

Силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы в связи с подготовкой Украины к проведениюв акватории Черного моря.

Как сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах РФ на территории полуострова, в повышенную боеготовность были переведены не только наземные средства, но и корабли ЧФ РФ.

"Несмотря на то, что со стороны Украины проведение стрельб - это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, поэтому силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы. Это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных, так как корабли Черноморского флота - это самодостаточные боевые единицы для отражения подобных угроз", - заявил собеседник агентства.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о существовании письма Минобороны РФ, в котором содержится угроза нанесения ракетного удара по силам ВСУ, задействованным в проведении ракетных стрельб.

"Не могу ответить на ваш вопрос, я, честно говоря, первый раз об этом слышу, мне надо уточнить", - цитирует "Интерфакс-Украина" его ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ. Заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

В среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".