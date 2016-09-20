Противник усиливает подразделения первого эшелона и совершенствует систему оборонительных рубежей

В районе Новозвановки произошло боевое столкновение с ДРГ российско-оккупационных войск.

В штабе АТО сообщили, что основные усилия противник сосредотачивает на усилении подразделений первого эшелона vk.com/strelkov_info

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО, сообщает во вторник, 20 сентября, пресс-служба штаба АТО.

Так, на донецком направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки, Луганского, Майорска, Новоселовки и Верхнеторецкого. По Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра.

На мариупольском направлении боевики вели "беспокоящий огонь" из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Широкиного, Марьинки, Водяного, Старогнатовки, Богдановки и Павлополья в общей сложности восемь раз.

На луганском направлении члены НВФ открывали огонь четыре раза. Противник прибег к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где боевики вели огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

"Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка, со стороны н.п. Калиновое, произошло боевое столкновение с ДРГ российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне АТО зафиксирован один случай использования боевиками беспилотника.

"Учитывая мероприятия, продолжающиеся в военных частях оккупационных войск, можно сделать вывод, что основные усилия противник сосредотачивает на усилении подразделений первого эшелона, совершенствуя систему фортификационного оборудования позиций и оборонительных рубежей", - подытоживают в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, 15 сентября министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.