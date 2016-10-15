Противник продолжает применять тяжелое вооружение по всей линии разграничения

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В Красногоровке и Марьинке украинские позиции попали под вражеский огонь из вооружения танка, БМП и минометов.

Интенсивность вражеского огня в Водяном усиливалась обстрелами из артиллерии калибра 152 мм Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook в субботу, 15 октября.

На мариупольском направлении состоялось 27 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Противник продолжает применять тяжелое вооружение: огонь из артиллерии калибра 122 мм боевики открывали по позициям сил АТО в районах Лебединского, Водяного, Широкино и Павлополя. Интенсивность вражеского огня в Водяном усиливалась обстрелами из артиллерии калибра 152 мм, а в других районах - с использованием минометов 120 калибра. В Красногоровке и Марьинке украинские позиции попали под вражеский огонь из вооружения танка, БМП и минометов.

На луганском направлении зафиксировано 12 провокаций против сил АТО со стороны боевиков. В частности, в районе Новозвановка - с использованием артиллерии 152 калибра, в районе Новоалександровки - из пулеметов и гранатометов различных систем, а в Станице Луганской - из стрелкового оружия.

На донецком направлении противник совершил 3 обстрела украинских позиций. В Зайцево боевики применяли против сил АТО минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, враждебные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов произошли также в районах Авдеевки и Новгородского.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.