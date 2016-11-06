Против Хайсера Джемилева в РФ могут возбудить новое дело - адвокат

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Российские власти могут попытаться подставить сына Мустафы Джемилева с целью не позволить выйти ему на свободу.

Хайсер Джемилев скоро должен выйти из российской колонии

Против сына Мустафы Джемилева Хайсера в России могут возбудить новое уголовное дело, опасается его адвокат Николай Полозов.

"Сам Хайсер необходим РФ в качестве заложника, инструмента давления на его отца, лидера крымских татар", - сказал Полозов в эфире "Громадського радіо" в субботу, 5 ноября.

"Но срок Хайсера подходит к своему завершению. Больше всего я опасаюсь, что российская власть не захочет так просто отпускать этого заложника и попытается каким-то образом удержать его", - отметил адвокат.

По его словам, это может быть возбуждение какого-то нового дела – например, что Хайсер прямо в колонии что-то украл.

"В конце концов, если его освободят из колонии, никто не мешает оперативникам подбежать, бросить ему в карман патроны и сказать: "Смотрите, у него снова оружие", - допускает Полозов.

В то же время, по его словам, "предмет давления выбран крайне неудачный".

"Мустафа Джемилев абсолютно не тот человек, на которого можно давить. Даже его собственным сыном", - считает адвокат.

Сын Мустафы Джемилева Хайсер в мае 2013 года застрелил во дворе собственного дома в Бахчисарае Февзи Эдемова. В апреле 2015 года Днепровский суд Киева приговорил Джемилева к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев.

После аннексии Крыма российские власти решили заново расследовать дело. Хайсера Джемилева, которого признали гражданином Украины, вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край, где осудили по статье "убийство по неосторожности" и приговорили к пяти годам лишения свободы. Верховный суд России снизил срок до 3,5 года. Российские власти отказали Украине в экстрадиции заключенного.

Хайсер должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.