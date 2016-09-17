Пророссийское лобби использует коррупцию как аргумент против Украины - вице-президент Европарламента

По словам Чарнецкого, это наносит серьезный удар по репутации Украины на Западе.
Об этом на саммите YES сказал вице-президент Европейского парламента Ричард Чарнецкий.
"Конечно, борьба с коррупцией - это моральная и этическая задача украинцев. Но пророссийское лобби в Западном мире, которое сейчас стало больше, чем было несколько лет назад, использует этот аргумент для своей антиукраинской пропаганды. Это серьезный репутационный удар", - сказал европейский чиновник.
В свою очередь, украинский депутат Сергей Лещенко обвинил в отсутствии борьбы с коррупцией власть Украины, в которой мало политической воли. А премьер-министр Владимир Гройсман считает, что вся проблема в судах, которые отпускают задержанных прокуратурой коррупционеров.ZN.UA