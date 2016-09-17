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Пророссийское лобби использует коррупцию как аргумент против Украины - вице-президент Европарламента

17 сентября в 12:13

По словам Чарнецкого, это наносит серьезный удар по репутации Украины на Западе.

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Чарнецкий рассказал, как лоббисты России используют коррупцию в Украине в антиукраинской пропаганде.
yes-ukraine.org
Коррупция на протяжении лет была хорошим инструментом лоббистов России на Западе для помогал очернения и унижения Украины.

Об этом на саммите YES сказал вице-президент Европейского парламента Ричард Чарнецкий.

"Конечно, борьба с коррупцией - это моральная и этическая задача украинцев. Но пророссийское лобби в Западном мире, которое сейчас стало больше, чем было несколько лет назад, использует этот аргумент для своей антиукраинской пропаганды. Это серьезный репутационный удар", - сказал европейский чиновник.

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В свою очередь, украинский депутат Сергей Лещенко обвинил в отсутствии борьбы с коррупцией власть Украины, в которой мало политической воли. А премьер-министр Владимир Гройсман считает, что вся проблема в судах, которые отпускают задержанных прокуратурой коррупционеров.

По материалам: ZN.UA
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Тэги коррупция Украина репутация Европа
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