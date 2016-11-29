Пропускную способность КПВВ "Марьинка" увеличат почти вдвое

В решении вопроса участвуют ОБСЕ, правительство Канады и управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.

КПВВ "Марьинка" будет пропускать вдвое больше людей Пресс-центр АТО/Facebook

Пропускную способность контрольного пункта въезда-выездана линии разграничения в Донецкой области планируется занчительно увеличить почти вдвое. Предполагается обустроить до 10 дополнительных рабочих мест для инспекторов пограничной службы в обоих направлениях пересечения КПВВ, сообщил министр министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, информирует сайт министерства.

"Этот вопрос мы прорабатывали с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Это совместный проект. Кроме УВКБ ООН над ним работают еще ОБСЕ и Правительство Канады. Главная цель этих проектов - усилить безопасность на КПВВ и улучшить их пропускную способность", - сообщил министр.

Сейчас на КПВВ "Марьинка" одновременно могут работать до 26 инспекторов. На КПВВ есть 6 полос для проезда автомобилями в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что пригород Донецка Марьинка практически полностью разрушен в результате обстрелов со стороны боевиков ДНР.