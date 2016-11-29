Топ Новости
<
>

Пропускную способность КПВВ "Марьинка" увеличат почти вдвое

29 ноября в 08:36

В решении вопроса участвуют ОБСЕ, правительство Канады и управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев. 

Марьинка1
КПВВ "Марьинка" будет пропускать вдвое больше людей
Пресс-центр АТО/Facebook
Пропускную способность контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области планируется занчительно увеличить почти вдвое. Предполагается обустроить до 10 дополнительных рабочих мест для инспекторов пограничной службы в обоих направлениях пересечения КПВВ, сообщил министр министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, информирует сайт министерства.

"Этот вопрос мы прорабатывали с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Это совместный проект. Кроме УВКБ ООН над ним работают еще ОБСЕ и Правительство Канады. Главная цель этих проектов - усилить безопасность на КПВВ и улучшить их пропускную способность", - сообщил министр.

Сейчас на КПВВ "Марьинка" одновременно могут работать до 26 инспекторов. На КПВВ есть 6 полос для проезда автомобилями в каждом направлении.

Читайте также: Боевики заблокировали пропуск через КПВВ "Гнутово"

Ранее сообщалось, что пригород Донецка Марьинка практически полностью разрушен в результате обстрелов со стороны боевиков ДНР. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Марьинка ООН беженцы Донецк ОБСЕ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.66
EUR 27.17
Последние новости