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Трое пропаших в Донбассе военных погибли - СМИ

12 января в 13:23

Тела погибших находят у боевиков ОРДЛО.

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СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, пропавших 8 января
Joinfo


Погибли трое украинских военнослужащих, пропавшие 8 января в Донбассе, рассказал родственник одного из военных.

"Еще вчера мог быть обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а потом сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - рассказал собеседник телеканалу "1+1"

Солдату Сергею Сонько было 23 года. Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.

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Ранее в штабе АТО сообщили, что 8 января трое военнослужащих не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.

По материалам: Телеканал "1+1"
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Тэги погибшие военнослужащие Донбасс
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