Трое пропаших в Донбассе военных погибли - СМИ

Тела погибших находят у боевиков ОРДЛО.

СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, пропавших 8 января Joinfo

Погибли трое украинских военнослужащих, пропавшие 8 января в, рассказал родственник одного из военных.

"Еще вчера мог быть обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а потом сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - рассказал собеседник телеканалу "1+1"



Солдату Сергею Сонько было 23 года. Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 8 января трое военнослужащих не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.

