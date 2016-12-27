Пропавшие двое солдат ВСУ попали в плен "ЛНР"

По имеющимся данным, сейчас они доставлены в оккупированный Луганск.

Двое солдат ВСУ, которые пропали вчера, попали в плен "ЛНР" rss-catalog.net

Пропавшие вчера, 26 декабря, двое украинских солдат ВСУ, которые несли службу в зоне антитеррористической операции в Донбассе попали в плен боевиков террористической организации "ЛНР" в Луганской области.

В штабе АТО заявили, что возвращаясь из госпиталя в часть, военные сбились с дороги и заехали на территорию, которая оккупированна боевиками "ЛНР", передает ТСН.

По имеющимся данным, сейчас они доставлены в оккупированный Луганск.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 декабря, в Луганской области пропали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".