Пропагандисты боевиков сняли постановочное видео "боя ВСУ" с террористами "ДНР" — разведка

"Оперативное видео с места событий" и информация об "инциденте" были распространены в российских медиа и СМИ боевиков.

Террористы "ДНР" продолжают снимать постановочные сюжеты "столкновений с ВСУ" psyfactor.org

Российскими пропагандистами в Донбассе было подготовлено постановочное видео "боевого столкновения ДРГ ВСУ" с, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"24 апреля э.г. противником был подготовлен постановочный сюжет о "боевом столкновеним с диверсионной группой ВС Украины в районе н.п.Сокольники", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке установили, что инсценировка "боя" проведена в другом населенном пункте – Новогригорьевке, а также отметили, что 25 апреля "оперативное видео с места событий" информация об "инциденте" были распространены в российских и местных СМИ.

Ранее в ГУР сообщили, что российские пропагандистские СМИ готовят провокационные репортажи "о возможном наступление" сил АТО на оккупированные боевиками террористической группировки "ДНР" территории Донецкой области.