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Пропагандисты боевиков сняли постановочное видео "боя ВСУ" с террористами "ДНР" — разведка

26 апреля в 13:10

"Оперативное видео с места событий" и информация об "инциденте" были распространены в российских медиа и СМИ боевиков.

пропаганда
Террористы "ДНР" продолжают снимать постановочные сюжеты "столкновений с ВСУ"
psyfactor.org
Российскими пропагандистами в Донбассе было подготовлено постановочное видео "боевого столкновения ДРГ ВСУ" с боевиками террористической группировки "ДНР", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"24 апреля э.г. противником был подготовлен постановочный сюжет о "боевом столкновеним с диверсионной группой ВС Украины в районе н.п.Сокольники", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке установили, что инсценировка "боя" проведена в другом населенном пункте – Новогригорьевке, а также отметили, что 25 апреля "оперативное видео с места событий" информация об "инциденте" были распространены в российских и местных СМИ.

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Ранее в ГУР сообщили, что российские пропагандистские СМИ готовят провокационные репортажи "о возможном наступление" сил АТО на оккупированные боевиками террористической группировки "ДНР" территории Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги видео Россия боевики пропаганда СМИ терроризм ДНР
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